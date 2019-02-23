Президент Вьетнама пригласил Ким Чен Ына посетить страну с официальным визитом

ХАНОЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Руководитель КНДР Ким Чен Ын посетит Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с официальным визитом по приглашению генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама (КПВ), президента страны Нгуен Фу Чонга. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике МИД СРВ.

Визит Ким Чен Ына, как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, состоится "в ближайшие дни". Он станет первым визитом высшего руководителя КНДР во Вьетнам за последние 55 лет с того момента, как по приглашению первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина тут побывал дедушка нынешнего северокорейского лидера Ким Ир Сен.

Ранее местные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что кроме переговоров с генсеком КПВ, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, Ким Чен Ын может посетить ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама.

Точные даты предстоящего визита главы КНДР не называются. Не исключено, что визит будет предварять второй саммит КНДР-США, который пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Первая в истории встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась в Сингапуре 12 июня прошлого года. По ее итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.