МВД Украины подозревает штаб Порошенко в подкупе избирателей за счет госбюджета

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению [Юлии] Тимошенко, они касаются "сеток" [технологии подкупа избирателей] Порошенко", - рассказал министр в интервью изданию "Зеркало недели". Он впервые заявил, что подкуп ведется за счет госбюджета. Всего на эти цели, по его словам, выделяется 1,5 млрд гривен (более $55 млн).

Аваков отметил, что планируемый охват избирателей - от 700 тыс. до 6 млн. "Только "сетка" агитаторов - 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тыс. гривен - премия, если кандидат выиграет", - сказал министр, добавив, что по всем этим фактам открываются производства. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - предупредил Аваков.

"Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 млрд гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств <...> В подобной схеме средства привлекаются из госбюджета", - отметил министр.

Массовая фальсификация выборов

Ранее украинское издание "Страна" раскрыло схему массового подкупа избирателей штабом Порошенко. Журналисты издания провели собственное расследование, поговорив с представителями штаба Порошенко и чиновниками из областных госадминистраций. По мнению журналистов, впервые в истории Украины фальсификация выборов - "сетка" - накроет почти всю страну. "Согласно оценкам предвыборного штаба Порошенко, данная схема позволит президенту получить дополнительные 7-10% голосов избирателей из расчета, что явка на выборах составит 60%. В свою очередь, это позволит Порошенко попасть во второй тур. "Сетка" будет создаваться за счет госбюджета, то есть на деньги налогоплательщиков", - пишет издание.

Куратором проекта, по данным журналистов, является депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко, который в избирательном штабе отвечает за "организационно-массовое направление". "Наиболее крупные "сетки" выстраиваются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях. То есть это, в том числе, области юго-востока, где реальный рейтинг президента крайне низкий", - отмечает издание.

По словам Авакова, Березенко фигурирует в уголовных процессах о нарушениях избирательного законодательства. "[Березенко] называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал министр.

Предвыборные рейтинги

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44.

По данным последних опросов, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов. За него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором, - 19%. Действующий президент Петр Порошенко, который еще пару месяцев назад не поднимался выше третьего-четвертого места, неожиданно почти сравнялся с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. У него 13,1% и 16,8% голосов поддержки, у Тимошенко 11,5% и 13,8% соответственно.

Согласно этому опросу, во втором туре Зеленский побеждает как Порошенко (32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% опрошенных готовы отдать голос за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В том случае, если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, они, по мнению социологов, в настоящее время имеют почти равные шансы на победу (22,4% и 20,0%).