Источник: Ким Чен Ын отправился на предстоящую встречу с Трампом в Ханое на поезде

ПХЕНЬЯН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу во второй половине дня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в КНДР дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным.

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"Около 17:00 по местному времени (11:00 мск) Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде, - отметил собеседник агентства. - Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай".

Как ранее сообщали ряд азиатских СМИ со ссылкой на свои информированные источники, поезд лидера КНДР должен прибыть из Пхеньяна на китайскую станцию Даньдун, затем в Пекин, оттуда направится на юг Китая, пересечет границу с Вьетнамом близ станции Ланг Сон и доберется до Ханоя. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного поезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.