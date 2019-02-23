В Нигерии проходят президентские и парламентские выборы

ТАСС, 23 февраля. Голосование на президентских и парламентских выборах в Нигерии проходит в субботу. Баллотирующийся на второй четырехлетний срок президент Мухаммаду Бухари уже опустил в урну свой бюллетень в родном городе Даура в штате Кацина, сообщает агентство Рейтер.

"Я поздравлю сам себя", - пообещал глава государства в ответ на вопрос журналистов, поздравит ли он своего главного соперника Атику Абубакара в случае победы. Всего на высший пост баллотируются 73 кандидата, однако, как ожидают эксперты, главная борьба развернется между действующим главой государства Мухаммадом Бухари и представляющим оппозицию бывшим вице-президентом Атику Абубакаром.

Бухари - генерал армии Нигерии в отставке, впервые возглавил страну в ходе военного переворота 1983 года, а спустя два года тем же способом был отстранен от власти. После перехода Нигерии к демократии в 1999 году он регулярно представлял на президентских выборах оппозицию и с четвертого раза в 2015 году одержал на них победу. Это был первый случай в истории Нигерии, когда власть перешла от правящей партии к оппозиции мирным демократическим путем. Бухари представляет партию "Конгресс всех прогрессивных сил" и обещает продолжить прежний политический курс - бороться с коррупцией и терроризмом, укреплять национальную безопасность и добиваться диверсификации нигерийской экономики путем поддержки сельского хозяйства.

Выдвинутый Народно-демократической партией Абубакар - крупный предприниматель. В 1999-2007 годах занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо, после чего баллотировался на президентских выборах 2007 года от партии "Конгресс действия" и занял по итогам голосования третье место. По своим взглядам Абубакар является сторонником свободного рынка, передачи больших полномочий правительствам штатов, обещает провести приватизацию государственных компаний и привлекать иностранные инвестиции.

Согласно конституции Нигерии, для победы на президентских выборах в первом туре кандидату нужно не только заручиться поддержкой большей половины избирателей, но и набрать не менее 25% бюллетеней в свою пользу в 24 из 36 штатов. Такое условие было введено, чтобы не допустить раскола страны на мусульман-северян и христиан-южан. По негласному правилу, принятому политическими элитами страны, представители северян и южан должны поочередно сменять друг друга на высшем государственном посту. При этом в паре с президентом избирается вице-президент родом из другого региона.

Одновременно с президентскими выборами проходят и выборы в двухпалатный парламент Нигерии. На места в Национальной ассамблее и Сенате претендуют представители 91 партии. Голосование началось в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и будет продолжаться до 14:00 (16:00 мск). Участие в них смогут принять более 84 млн избирателей.