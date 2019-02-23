После выборов молдавская оппозиция обещает провести конфискации у коррупционеров

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Конфисковать незаконно полученное имущество после победы на парламентских выборах пообещал лидер оппозиционной партии "Платформа "Достоинство и Правда" (ПДП) Андрей Нэстасе. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции с лидером Партии действия и солидарности (ПДС) Майей Санду. Вместе эти две политические силы составляют проевропейский блок "Сейчас" ("Acum").

"Обещаем победить коррупцию и отправить в тюрьму всех преступников, которые унизили эту страну и стали ее хозяевами. Мы конфискуем все имущество, которое было получено незаконным путем, восстановим справедливость", - сказал Нэстасе.

Санду, которая в 2016 году во втором туре проиграла президентские выборы Игорю Додону, призвала граждан страны принять активное участие в голосовании. "Давайте объединимся - все, кто протестовали, молчали, кто пострадал от режима", - добавила она.

Своим главным противником оппозиционеры назвали лидера контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Они заявляют, что он "подчинил себе правоохранительные органы и суды", которые использует в политической борьбе.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за восстановление отношений с Россией. За ней следуют демократы и избирательный блок "Сейчас". Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".