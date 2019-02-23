Сайт "Миротворец" внес в базу родителей претенденток на "Евровидение" от Украины

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных родителей участниц украинской группы Anna Maria, которая вышла в финал национального конкурса по отбору представителя страны на "Евровидение-2019". Соответствующая запись появилась в разделе сайта "Чистилище".

Ранее Анна и Мария Опанасюк публично отказались называть воссоединение Крыма с РФ "агрессией России". Уроженки полуострова считают, что Украина "просто потеряла Крым". Родители девушек на данный момент проживают в Крыму. Мать - Лариса Опанасюк - занимает должность заместителя председателя Совета министров полуострова - руководителя аппарата Совета министров Крыма, а отец - Александр Опанасюк - до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Мотивом внесения в базу, по данным "Миротворца", стало то, что Лариса Опанасюк "нарушала присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям". В отношении отца девушек сказано, что он "нарушил присягу судьи и законодательства Украины" и после воссоединения Крыма с Россией "перешел на службу к оккупантам в качестве судьи". В связи с этим украинская прокуратура также возбудила в отношении Александра Опанасюка уголовное дело по статье о госизмене.

В субботу в Киеве состоится финал национального конкурса за путевку на "Евровидение-2019", которое пройдет в этом году в Израиле. В финале примут участие шесть полуфиналистов, среди них - группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz, а также певица Maruv.

Ранее некоторые украинские политики уже выражали неудовольствие по поводу того, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko, хотя она и имеет вид на жительство на Украине. При этом она прямо со сцены заявляла, что регулярно посещает РФ с концертами. Известно и о российских гастролях Maruv. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко даже призвал в связи с этим полностью отказаться от участия в "Евровидении".