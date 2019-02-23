На КПП "Еленовка" в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили ранения в результате подрыва гражданского автомобиля в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом в субботу сообщил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Сегодня в 14:00 при пересечении линии соприкосновения через КПВВ "Еленовка" подорвался гражданский автомобиль, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Один мужчина погиб, две женщины ранены".

Якубов уточнил, что взрыв произошел в буферной зоне между пропускными пунктами ДНР и Украины. Информация об инциденте уточняется.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.