В Клермон-Ферране задержали 13 "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала 13 участников движения "желтых жилетов" в городе Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом), семь из них помещены под стражу. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении префектуры департамента.

В ходе досмотра у задержанных были изъяты бейсбольные биты, ножи, сигнальные пистолеты, а также металлические шары (для игры в петанк).

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.