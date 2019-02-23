Венесуэла развернула войска у границы с Колумбией

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с Колумбией. Об этом сообщило в субботу Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы в Twitter .

Что происходит в Венесуэле?

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

На эту тему

"Выполняя распоряжения нашего главнокомандующего Николаса Мадуро, глава Стратегического оперативного командования ВС Ремихио Себальос приказал развернуть войска на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы гарантировать мир и безопасность граждан после закрытия границы", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.