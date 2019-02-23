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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла развернула войска у границы с Колумбией

В Стратегическом оперативном командовании Вооруженных сил Венесуэлы сообщили, что войска должны гарантировать мир и безопасность граждан после закрытия границы

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с Колумбией. Об этом сообщило в субботу Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы в Twitter.

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"Выполняя распоряжения нашего главнокомандующего Николаса Мадуро, глава Стратегического оперативного командования ВС Ремихио Себальос приказал развернуть войска на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы гарантировать мир и безопасность граждан после закрытия границы", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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