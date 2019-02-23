СМИ: сотни "желтых жилетов" вышли на акцию протеста на Елисейские поля

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен участников протеста "желтых жилетов" в субботу вышли на Елисейские поля в Париже с плакатами в поддержку "референдума гражданской инициативы". Об этом в сообщил телеканал BFM .

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Колонна протестующих направилась к площади Трокадеро. Манифестанты поют "Марсельезу" и скандируют: "Макрона в отставку". В целом манифестация проходит спокойно, стычек с полицией не наблюдается.

Проезд транспорта по Елисейским полям в настоящий момент запрещен.

По данным BFM, по меньшей мере 750 человек проводят акцию протеста на лужайке замка Шамбор, расположенного в 180 км к северу от Парижа.

Как сообщает телеканал, в качестве меры по обеспечению безопасности подходы к замку были заблокированы жандармами и внутренней службой безопасности движения "желтые жилеты" - "белыми жилетами". Сообщается, что участники акции делают селфи на фоне Шамбора, играют в футбол, звучит музыка. Среди протестующих много пар с детьми. Митинг был санкционирован с мэрией, полицией и должностными лицами замка.

Как напоминают СМИ, в декабре 2017 года в этом замке XVI века - одном из главных исторических памятников эпохи Ренессанс на Луаре - президент Франции отмечал с ближним кругом друзей и соратников свое 40-летие.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.

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