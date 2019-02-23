Источник: депутат Бундестага Дорис Барнетт будет баллотироваться на пост главы ПА ОБСЕ

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Депутат Бундестага Дорис Барнетт планирует в ходе летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ выдвинуться на пост ее председателя, который сейчас занимает Георгий Церетели, Москва эту кандидатуру поддержит. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Дорис Барнетт выдвинет свою кандидатуру летом, когда будут проходить выборы нового председателя ассамблеи. Российская делегация ее поддержит", - сказал собеседник агентства.

Летняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Люксембурге. Нынешний председатель ассамблеи Георгий Церетели к тому моменту отработает на этом посту свой первый срок, который длится один год. Срок может быть продлен один раз еще на год. Не исключается, что Церетели летом также будет баллотироваться.