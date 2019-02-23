{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: депутат Бундестага Дорис Барнетт будет баллотироваться на пост главы ПА ОБСЕ

Москва поддержит ее кандидатуру, сообщил собеседник ТАСС

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Депутат Бундестага Дорис Барнетт планирует в ходе летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ выдвинуться на пост ее председателя, который сейчас занимает Георгий Церетели, Москва эту кандидатуру поддержит. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Дорис Барнетт выдвинет свою кандидатуру летом, когда будут проходить выборы нового председателя ассамблеи. Российская делегация ее поддержит", - сказал собеседник агентства.

Летняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Люксембурге. Нынешний председатель ассамблеи Георгий Церетели к тому моменту отработает на этом посту свой первый срок, который длится один год. Срок может быть продлен один раз еще на год. Не исключается, что Церетели летом также будет баллотироваться.

Теги
ГерманияРоссия
Политический кризис в Венесуэле
Сторонники оппозиции собираются на митинг в различных районах Каракаса
Сообщается, что обстановка в районе проведения митинга спокойная
Читать полностью