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Политический кризис в Венесуэле

Сторонники оппозиции собираются на митинг в различных районах Каракаса

Сообщается, что обстановка в районе проведения митинга спокойная

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции собираются на митинг в поддержку доставки гуманитарной помощи в различных районах Каракаса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Традиционно основным местом проведения оппозиционных митингов остается площадь Альтамира (иначе площадь Франции) и ведущий к ней проспект Франсиско де Миранды к востоку от центра города. Пока людей здесь не очень много, они подходят к месту проведения митинга группами по несколько десятков человек. Некоторые пришли с флагами Венесуэлы и в бейсболках цветов флага.

Обстановка в районе проведения митинга спокойная, крупных скоплений сил полиции или Национальной гвардии в окрестностях проспекта нет. Это отличительная черта нынешнего политического кризиса - правительство не пытается препятствовать проведению акций оппозиции, если они проходят мирно.

Однако в 2017 году протестующие несколько раз пытались пройти от площади Альтамира в центральную часть города - муниципалитет Либертадор. Это приводило к столкновениям с полицией. В преддверии митинга представители оппозиции открыто не заявляли, собираются ли они повторить подобную попытку. Однако по словам некоторых участников акции, они могут двинуться к казармам, чтобы призвать Национальную гвардию и армию перейти на свою сторону.

В остальном ситуация в Каракасе спокойная: работают магазины и кафе, ходит общественный транспорт.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 23 февраля гуманитарная помощь должна быть доставлена в Венесуэлу и оппозиция сделает все необходимое, чтобы это произошло.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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