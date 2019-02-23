Болтон призвал Россию поддержать НПО США, выступающую против ядерной программы Ирана

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом назвал "неприемлемыми попытки российского правительства запугивать" американскую НПО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran, UANI) и призвал Москву поддержать ее действия. Соответствующее сообщение опубликовал в субботу в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Попытки российского правительства запугать [бывшего] посла [Марка] Уоллеса (глава UANI - прим. ТАСС) и UANI неприемлемы. Если президент [РФ Владимир] Путин серьезно настроен на стабилизацию на Ближнем Востоке, противодействие терроризму и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен поддержать UANI и противодействовать Ирану", - утверждал Болтон. Так он прокомментировал высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге в пятницу.

По ее словам, сегодня Вашингтон предпринимает попытки запугать российский бизнес, который взаимодействует с Ираном. Она указала на случаи "давления на российские компании со стороны американской НПО "Объединение против ядерного Ирана". По ее словам, действия этой организации "выходят далеко за рамки общепринятого представления о том, чем занимаются неправительственные структуры и как они должны вести себя за рубежом". Захарова сообщила, что глава этой структуры "угрожает российским фирмам, которые осуществляют абсолютно законное сотрудничество с Ираном в различных областях, запугивает санкционными последствиями за несоблюдение американского законодательства".

При этом она подчеркнула, что Россия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в сфере мирного использования атомной энергетики, несмотря на давление со стороны США. Официальный представитель МИД РФ вновь призвала все остальные страны "сплотиться и не допустить того, чтобы Вашингтон присвоил себе право определять целесообразность и диктовать параметры международного торгово-экономического сотрудничества".

"Объединение против ядерного Ирана" - лоббистская организация, которая заявила, что будет стараться "помешать Ирану реализовать свои амбиции стать региональной сверхдержавой, обладающей ядерным оружием".