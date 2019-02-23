СМИ: к границе Бразилии с Венесуэлой прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Первый грузовик с гуманитарной помощью прибыл в субботу в город Пакарайма, расположенный на границе с Венесуэлой. Об этом сообщил информационный интернет-портал UOL .

По его данным, рано утром с авиабазы в городе Боа-Виста, где бразильские власти организовали склад гуманитарной помощи, выехали два грузовика, однако один из них застрял в пути из-за спущенного колеса.

В Пакарайме груз встречал глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу. "Мы ждем, что доставка [гуманитарной помощи] на территорию Венесуэлы будет разрешена. В настоящий момент мы не ждем никакого противостояния. Если [границу] не откроют, мы проконсультируемся с венесуэльскими представителями о том, что делать с этим грузом", - цитирует министра UOL. По информации портала, в Пакарайму привезены рис, сухое молоко и медикаменты. Их количество рассчитано на то, чтобы удовлетворить нужды 6 тыс. человек в течение месяца.

Ранее по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.