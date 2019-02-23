Президент Молдавии обсудил предстоящие выборы с представителем Госдумы Калашниковым

"Обсудили с российскими делегатами возможные сценарии развития событий после подведения итогов завтрашнего голосования и отметили необходимость формирования парламента, который получил бы внутреннюю и международную легитимность, - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook. - Затронули также вопросы развития двусторонних молдавско-российских отношений, дали высокую оценку договоренностям на уровне глав двух государств и с удовлетворением отметили их практическую реализацию".

Додон приветствовал участие российской парламентской мониторинговой миссии в избирательном процессе и подчеркнул особую важность привлечения максимально возможного числа международных наблюдателей, так как это поможет предотвратить фальсификации на выборах. В ходе встречи президент Молдавии выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за техническую помощь в виде автомобилей "КамАЗ", которые на следующей неделе будут распределены между крупными городами и районными центрами республики.

Парламентские выборы в Молдавии впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.