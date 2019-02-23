В районе казарм ВВС Венесуэлы собрались порядка 5 тыс. оппозиционеров

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Численность сторонников венесуэльской оппозиции в районе Санта-Фе, где находятся казармы Национальной гвардии и ВВС Венесуэлы, достигла примерно 5 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

Толпа противников правительства прошла от площади Альтамира к площади Санта-Фе, примерно в 1 км от казарм Национальной гвардии, где выставлено оцепление. Полицейские снаряжены щитами и одеты в спецкостюмы с дополнительной защитой рук и ног. Обычно проход мимо здания казарм свободный.

Обстановка при этом остается спокойной, оппозиция пока к казармам не подошла. Митингующие двинулись в сторону улицы Ла-Карлотта, где находятся казармы ВВС и военный аэродром им. Франсиско де Миранды.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выходить 23 февраля к казармам армии и Национальной гвардии Венесуэлы, чтобы призывать силовиков к переходу на свою сторону и оказанию помощи в доставке гуманитарной помощи. В ответ часть противников правительства двинулась от площади Альтамира к площади Санта-Фе.