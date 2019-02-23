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Политический кризис в Венесуэле

Reuters: военные применили слезоточивый газ против активистов на границе Венесуэлы

Ранее власти республики решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией

ТАСС, 23 февраля. Военные, заблокировавшие пограничный мост на границе Венесуэлы и Колумбии, применили слезоточивый газ против оппозиционных депутатов и активистов, идущих за гуманитарной помощью. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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