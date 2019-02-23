Майор армии Венесуэлы объявил о переходе на сторону оппозиции

ТАСС, 23 февраля. Майор Вооруженных сил Венесуэлы Уго Энрике Парра Мартинес объявил о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Запись заявления майора, сделанного рядом с границей Венесуэлы и Колумбии, обнародовала в Twitter радиостанция "Голос Америки".

"Я, майор Уго Энрике Парра Мартинес, признаю Хуана Гуайдо нашим президентом и буду бороться вместе с народом Венесуэлы", - сказал офицер в форме Вооруженных сил Боливарианской Республики. Ранее в субботу несколько бойцов Нацгвардии Венесуэлы протаранили на двух бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и прорвались на ее территорию. Власти Венесуэлы ранее закрыли границу с Колумбией и развернули у нее войска.

Гуайдо неоднократно заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.