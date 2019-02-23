Протестующие сосредотачиваются вокруг военного аэропорта в Каракасе

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции стекаются к военному аэропорту в районе Ла-Карлотта в Каракасе, по оценке корреспондента ТАСС, здесь собрались уже десятки тысяч человек.

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Точное число протестующих определить сложно из-за того, что они рассредотачиваются вокруг аэропорта. По оценкам корреспондента ТАСС, речь может идти не менее чем о 50 тыс. человек, возможно, их уже значительно больше. Быстрое увеличение численности протестующих происходит за счет того, что сторонники оппозиции перемещаются от площади Альтамира к аэропорту.

Оппозиционеры скандируют оскорбления в адрес власти, призывы к военным переходить на их сторону, однако пока обстановка остается в целом спокойной, столкновений не наблюдается.

Аэропорт традиционно охраняют армейские патрули. Помимо них значительных скоплений сил Национальной гвардии Венесуэлы, и полиции на месте проведения митинга не наблюдается. На территории аэропорта дежурят два броневика. Перед собравшимися выступил оппозиционный депутат Вильмер Карро.

В целом обстановка в Каракасе нормальная, продолжают работать магазины, ходит общественный транспорт, есть свет и водоснабжение.