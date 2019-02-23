МИД Венесуэлы обвинил США и Колумбию в нарушении всех принципов Устава ООН

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в субботу обвинил правительства США и Колумбии в нарушении всех принципов Устава ООН.

"С помощью пропагандистского шоу, организованного на границе, правительства США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели Устава ООН. Мировое сообщество наблюдает за ситуацией, и в рамках ООН будут приняты соответствующие меры", - написал он в своем Twitter.

Министр также отметил отсутствие представителей ООН и Международного Красного Креста на границе. "Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест не участвуют в шоу США и Колумбии на границе [с Венесуэлой] по одной простой причине: это акция с исключительно политическими целями, которую никак нельзя классифицировать как гуманитарную", - добавил Арреаса.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.