СМИ: два человека ранены в Париже в ходе протестов "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Два человека были ранены в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, количество задержанных в Париже увеличилось до 28. Ранее сообщалось о 14 задержанных. В настоящий момент акция во французской столице практически завершена. Последние представители движения уходят с площади Трокадеро, на которой в районе 17:00 (18:00 мск) произошли столкновения манифестантов с полицией.

Также 15 человек были задержаны в Рене, четыре - в Тулузе.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся кажGдую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.