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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом

Ранее венесуэльский лидер объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом своего колумбийского коллегу Ивана Дуке. С таким заявлением глава государства выступил на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе.

"У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: "Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой"... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!" - сказал Мадуро.

В субботу он также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Днем ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию этой республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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