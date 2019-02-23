Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом своего колумбийского коллегу Ивана Дуке. С таким заявлением глава государства выступил на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе.

"У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: "Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой"... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!" - сказал Мадуро.

В субботу он также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Днем ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию этой республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.