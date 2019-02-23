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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: венесуэльские силовики подожгли три грузовика с гумпомощью на границе с Колумбией

Журналист Габриэль Бастидас сообщил, что добровольцы выстроились в цепь, чтобы спасти гуманитарную помощь

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Венесуэлы подожгли в субботу три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас.

"Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории, - написал Бастидас. - Добровольцы выстроились в цепь, чтобы спасти помощь". Ранее частный венесуэльский телеканал VPI сообщил, что пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с одним из подожженных грузовиков.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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