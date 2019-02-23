Массовый протест прошел в Белграде

БЕЛГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Массовый антиправительственный протест прошел в субботу вечером в столице Сербии. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в манифестации приняли участие несколько тысяч человек.

Собравшиеся требовали возврата пенсий, сокращенных в ходе экономических реформ по требованию международных финансовых организаций. Люди пожилого возраста несли плакаты "Верните пенсии!", "Кто тратит наши накопления?" Собравшиеся также потребовали отставки министра здравоохранения Златибора Лончара, создания "свободной Сербии" и "решения проблем на местах".

Протестующие традиционное собрались у философского факультета Белградского университета, откуда после выступления нескольких ораторов двинулись по центральным улицам города. На этот раз манифестанты изменили маршрут движения и прошли по Теразийскому тоннелю, где устроили перфоманс "тоннель лжи". Стены тоннеля обклеили фотографиями президента Сербии Александара Вучича с цитатами из его выступлений. Главным лозунгом шествия стал девиз "Один из пяти миллионов", который появился после заявления президента Сербии Александара Вучича, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов".

Антиправительственная манифестация была хорошо организована, впереди колонны следовали автомобили со звукоусиливающей аппаратурой, из которой разносились хиты сербского рока, а также традиционные для Балкан "протестные" композиции. Время от времени шествие останавливалось, участники свистели в свистки, били в барабаны, скандировали "Вучич - вор", зажигали фаеры, а затем продолжали движение.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) на Площади Республики.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Мнение эксперта

Как заявил в комментарии ТАСС один из старейших сербских политиков, лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель, акции протеста с Сербии находятся под контролем западных спецслужб.

"Совершенно ясно, что эти митинги организованы и контролируются спецслужбами Америки. Однако в настоящий момент состав протестующих очень разнороден, и кураторы ищут человека, который бы мог стать лидером. Параллельно идет привлечение новых участников", - считает Шешель.

Возможная причастность посольства США

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" обвинил посольство Соединенных Штатов в том, что оно стоит за антиправительственными протестами. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией.

На фото видно, что оппозиционеры сидят за столом и с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Помимо фото, портал опубликовал три видеофайла продолжительностью 1-2 минуты, на которых запечатлено, как представители оппозиции и сотрудники посольства США что-то обсуждают. При этом звук у записи отсутствует.