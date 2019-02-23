Прокуратура США не видит смягчающих вину обстоятельств в деле Манафорта

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер не видит смягчающих вину обстоятельств в деле бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который ранее пошел на сделку со следствием. С соответствующим 800-страничным документом стороны обвинения корреспондент ТАСС ознакомился в субботу в электронной базе суда столичного округа Колумбия.

"Ни управление по вопросам условно-досрочного освобождения, ни власти (США, которые в суде представляет прокуратура - прим. ТАСС), не видят никаких смягчающих факторов. Манафорт не совершал эти преступления из-за необходимости или затруднений. Он был хорошо образован, профессионально успешен и финансово обеспечен", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в материалах, возраст 69-летнего подсудимого и тот факт, что он "понес репутационный ущерб в результате" судебного процесса, также "не являются смягчающими факторами".

По мнению спецпрокурора, "возраст Манафорта не устраняет опасность рецидива", возможность которого Мюллер не отрицает.

Не изменился даже на скамье подсудимых

Обвинение считает, что "в течение десятилетия Манафорт неоднократно нарушал закон", обвиняемый проявлял "ожесточенную приверженность к совершению преступлений". По мнению Мюллера, "поведение Манафорта... представляет множество отягчающих факторов для вынесения приговора и никаких оправданных смягчающих факторов".

Как говорится в материалах суда, его поведение "не изменилось даже после предъявления обвинений". "Преступные действия [Манафорта] были дерзкими, некоторые из них были совершены в то время, когда он находился в центре внимания в связи с его работой в качестве руководителя штаба [Трампа], а другие - после освобождения под залог по решению этого суда", - отметил Мюллер.

Рекомндации по приговору

При этом сторона обвинения не стала рекомендовать суду возможные сроки тюремного заключения для бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа. Прокуратура лишь указала, что, согласно директивами по определению меры наказания, срок может составить от 17 до почти 22 лет тюремного заключения. Мюллер также попросил для подсудимого последовательное отбывание наказания в связи с тем, что похожее судебное разбирательство по Манафорту проходит в городе Александрия (штат Вирджиния).

Ранее прокуратура пообещала попросить суд смягчить наказание Манафорту. В таком случае ему грозило бы до 10 лет тюрьмы. Однако после того, как выяснилось, что он лгал следствию и нарушил сделку, то обвинение не стало обращаться с такой просьбой.

Суд в штате Вирджиния 8 марта вынесет приговор бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа, а в Вашингтоне - 13 марта.

Восемь пунктов, по которым жюри присяжных в Вирджинии признало Манафорта виновным, касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных банковских счетов.

В Вашингтоне Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более чем $30 млн, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.