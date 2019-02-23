В Шарм-эш-Шейхе начнет работу двухдневный саммит ЛАГ - ЕС

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Первый саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Европейского союза (ЕС) начинает работу в воскресенье в курортном городе Шарм-эш-Шейх на юге Синайского полуострова. Во встрече на высшем уровне, которая продлится два дня, как ожидается, примут участие лидеры, главы правительств, МИД и официальные лица из порядка 50 стран двух региональных сообществ.

Участники арабо-европейского саммита обсудят пути расширения сотрудничества в урегулировании политических, экономических, социальных, экологических проблем, а также насущные вызовы в сфере безопасности. Что касается политического диалога, то он, в первую очередь, сосредоточится на ближневосточном мирном процессе, кризисах в Сирии, Йемене, Ливии и Ираке, вопросе отношений членов ЛАГ и ЕС с Ираном, борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией с целью поиска долгосрочных решений для обеспечения мира в регионе.

Ожидается, что среди других тем будут также подняты вопросы устойчивого развития, наращивания совместной торговли и инвестиций, усилий по борьбе с изменением климата и предотвращению распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, не исключено, что речь пойдет о поддержке международного гуманитарного права, приверженности принципам развития демократии и уважению прав человека.

Откроет саммит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Со стороны ЛАГ участие в нем примут ее генсек Ахмед Абу аль-Гейт, короли Бахрейна и Саудовской Аравии шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, президенты Джибути, Ирака, Йемена, Палестины, Сомали, Туниса, премьеры Ливии и Ливана Фаиз Сарадж и Саад Харири. В Шарм-эш-Шейхе ожидают председателя Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, канцлеров Германии и Австрии Ангелу Меркель и Себастьяна Курца, президента Румынии Клауса Йоханниса, премьеров Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Италии, Кипра, Нидерландов, Португалии, Чехии, Швеции и некоторых других стран, а также глав МИД Испании и Франции. Большинство мероприятий будет проведено в закрытом режиме.

За порядком на саммите будут следить около двух тысяч сотрудников силовых структур Египта, поддержку которым оказывает армия. В рамках разработанного МВД плана по обеспечению безопасности накануне встречи в верхах на территории провинции Южный Синай введена высшая степень готовности, отменены все увольнительные для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, на полуострове действуют усиленные контрольно-пропускные пункты, в гостиницах, где остановятся делегации, установлено дополнительное оборудование для досмотра.