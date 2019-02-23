На Кубе пройдет референдум по вопросу принятия новой конституции страны

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Граждане Кубы придут в воскресенье на участки для голосования, чтобы высказать свое мнение по поводу принятия новой конституции карибской страны, текст которой разрабатывался в ходе всенародного обсуждения не только на острове, но в среде кубинских эмигрантов в разных странах мира. Пункты волеизъявления будут открыты с 07:00 до 18:00 по местному времени (с 15:00 по 02:00 25 февраля по московскому времени).

В списки голосования в общей сложности внесены около 8 млн человек. За рубежом обладатели кубинских паспортов уже смогли выразить свое мнение в период с 15 по 17 февраля, процедура проводилась в более чем 130 странах. На острове же в это время специальные комиссии провели проверки порядка 25 тыс. избирательных участков для корректного соблюдения процесса.

Главные новшества основного закона

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Ранее проект основного закона включал и внесение изменений в положение о браке, который определялся как "союз двух людей" без уточнения пола. Однако позже депутаты Национальной ассамблеей народной власти (однопалатного парламента) Кубы приняли решение исключить статьи о таком союзе, оставив возможность рассмотрения инициативы в контексте Семейного кодекса.

Необходимость выработки нового документа возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешней конституции в 1976 году в государстве произошли существенные социально-экономические преобразования. Ее подготовкой занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле 2018 года покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

Конституция для всех кубинцев

Общественное обсуждение проекта новой конституции началось 13 августа 2018 года. По данным властей, в консультациях приняли участие более 7 млн кубинцев, в том числе миллион проживающих за пределами страны. Открытие доступа к разработке основного закона страны эмигрантам было одной из важных особенностей кампании, поскольку руководство острова рассматривает возможности привлечения инвестиций от зарубежных граждан с кубинскими корнями. По данным МИД страны, в настоящее время за рубежом - в 120 странах, в основном в США и Испании - проживают более 1,4 млн кубинцев.

В ходе дебатов было подано около 1,5 млн инициатив по поправкам в проект основного закона страны. Некоторые из них были внесены в окончательный проект конституции, однако и часть предложений, которые по тем или иным причинам не вошли в итоговый текст, как заявляют власти, будут использованы в дальнейшей разработке отдельных законов страны.