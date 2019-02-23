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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэльская журналистка сообщила, что ВМС республики задержали судно с гумпомощью

По данным Марианы Рейес, в итоге судно "развернулось и легло на обратный курс"

ТАСС, 24 февраля. Группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) Венесуэлы в субботу задержала судно с гуманитарной помощью, следовавшее в республику из Пуэрто-Рико. Об этом сообщила на своей странице в Twitter венесуэльская журналистка Мариана Рейес.

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"Корабли ВМС Венесуэлы не дают судну продолжать движение, - написала Рейес. - Звучат угрозы открыть огонь и отправить судно к острову Бонэйр. Предпринимаются попытки вести переговоры".

Позднее журналистка указала, что судно "развернулось и легло на обратный курс". "Оно движется в международных водах и ждет дальнейших указаний", - добавила Рейес.

Ранее сообщалось, что шесть кораблей ВМС Венесуэлы, в том числе один фрегат, отправились на перехват судна, которое покинуло Пуэрто-Рико в минувшую среду с 250 т гуманитарной помощи на борту.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса. Попытки оппозиции доставить груз пока оказались безуспешны.

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БразилияКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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