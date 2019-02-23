Президент Колумбии приказал вернуть грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил в субботу, что президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для народа Венесуэлы.

"Были приняты меры по прямому указанию президента [Ивана] Дуке. Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются", - заявил министр, выступая в Кукуте на границе с Венесуэлой. Трансляцию пресс- конференции ведет сайт администрации колумбийского президента.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что решение было принято "для защиты гуманитарной помощи, которая не была сожжена ранее". "При необходимости будут приняты дополнительные меры, которые сейчас анализируются", - добавил он.

Ранее журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

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