МИД Колумбии сообщил о почти 300 пострадавших после столкновений на границе с Венесуэлой

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, выступая на пресс-конференции в городе Кукута на границе с Венесуэлой.

"В настоящее время 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы", - заявил министр, чье выступление транслировал сайт администрации колумбийского президента.

По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлы. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.