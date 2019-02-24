Профсоюз работников СМИ сообщил о нападении на отель с журналистами в Венесуэле

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы напали на отель, в котором живут журналисты, освещающие ситуацию вокруг гуманитарной помощи на границе с Колумбией. Об этом сообщил в субботу в Twitter венесуэльский Национальный профсоюз работников СМИ.

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"Сотрудники государственных служб безопасности напали на отель в Уренье (штат Тачира), в котором живут венесуэльские и иностранные журналисты", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и разбили стекла в здании.

Как сообщает профсоюз, ранее в субботу от действий правоохранительных органов также пострадали несколько журналистов, освещавших попытки венесуэльской оппозиции ввезти иностранную гуманитарную помощь в республику. Несколько фотографов и видеооператоров лишились своей рабочей техники.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.