США осудили нападения на гражданских лиц в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают приведшие к смертям нападения на гражданских лиц в Венесуэле, которые якобы были совершены сторонниками венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Соответствующее сообщение разместил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

Он "выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий". "Мы присоединяемся к их требованию [о восстановлении] справедливости", - заключил Помпео.

"США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, совершенные бандитами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям", - написал дипломат.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

США, продолжил Помпео, "осуждают отказ Мадуро" пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы. Он назвал "отвратительными изображения горящих грузовиков с [гуманитарной] помощью".

"В то время как [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо возглавляет усилия по доставке помощи людям, Мадуро посылает вооруженные банды, чтобы атаковать невинных граждан", - считает глава Госдепартамента.

К своим сообщениям о ситуации в республике он прикрепил фотографии того, как оппозиция попыталась провести гуманитарную помощь через границу Колумбии и Венесуэлы.

Ситуация на границе

В субботу министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что по меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлы. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

В новость были внесены изменения (04:12 мск) — расширены цитаты Помпео