США осудили нападения на гражданских лиц в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают приведшие к смертям нападения на гражданских лиц в Венесуэле, которые якобы были совершены сторонниками венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Соответствующее сообщение разместил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.
The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 February 2019
"США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, совершенные бандитами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям", - написал дипломат.
Он "выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий". "Мы присоединяемся к их требованию [о восстановлении] справедливости", - заключил Помпео.
США, продолжил Помпео, "осуждают отказ Мадуро" пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы. Он назвал "отвратительными изображения горящих грузовиков с [гуманитарной] помощью".
"В то время как [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо возглавляет усилия по доставке помощи людям, Мадуро посылает вооруженные банды, чтобы атаковать невинных граждан", - считает глава Госдепартамента.
К своим сообщениям о ситуации в республике он прикрепил фотографии того, как оппозиция попыталась провести гуманитарную помощь через границу Колумбии и Венесуэлы.
Ситуация на границе
В субботу министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что по меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.
Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлы. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.
В новость были внесены изменения (04:12 мск) — расширены цитаты Помпео