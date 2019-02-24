Власти Колумбии закрыли часть границы с Венесуэлой до 26 февраля

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии в субботу приняли решение закрыть на два дня пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер. Об этом сообщил глава миграционной службы Кристиан Крюгер в Twitter ведомства.

"В качестве последствия того, что сегодня произошли беспорядки на различных КПП в департаменте Норте-де-Сантандер, связанных с попыткой мирно доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, господин президент [Колумбии Иван Дуке] принял решение закрыть пропускные пункты на 24 и 25 февраля", - говорится в видеообращении главы миграционной службы.

Крюгер отметил, что пункты будут закрыты для того, чтобы "узнать, какой ущерб был нанесен инфраструктуре режимом [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро". "Также для того, чтобы понять, какие действия необходимо предпринять и какой ремонт провести, чтобы 26 февраля граница могла функционировать в штатном режиме", - добавил он.

В субботу министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что по меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлу. Против них был использован слезоточивый газ. Также журналист Габриэль Бастидас сообщил, что сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.

Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.