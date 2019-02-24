{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо считает, что Уго Чавес не одобрил бы действия Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции считает, что нынешний президент принес в страну "голод, насилие, репрессии и страх"

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу выразил мнение, что лидер Боливарианской революции Уго Чавес не одобрил бы действия нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На эту тему
Без применения силы. В Венесуэле настраиваются на долгую борьбу за власть

"Я сомневаюсь, что Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх. Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период", - написал Гуайдо в Twitter.

Лидер оппозиции также отметил, что провел беседу с представителями венесуэльских ВС, которые решили перейти на его сторону. "Они повторяют, что сегодня в армии существует страх, нужда и неуважение. Это солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора", - добавил Гуайдо.

Согласно подсчетам колумбийского миграционного управления, в субботу более 60 человек из силовых структур Венесуэлы перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Ранее Гуайдо сообщил в Twitter, что любой военнослужащий Венесуэлы, который решит дезертировать, не будет считаться изменником родины или дезертиром.

 

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеЧавес, Уго
Политический кризис в Венесуэле
Власти Колумбии закрыли часть границы с Венесуэлой до 26 февраля
По словам главы миграционной службы Кристиана Крюге, такое решение принято для того, чтобы узнать, какой ущерб был нанесен инфраструктуре в результате беспорядков в департаменте Норте-де-Сантандер
Читать полностью