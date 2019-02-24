Гуайдо считает, что Уго Чавес не одобрил бы действия Мадуро

"Я сомневаюсь, что Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх. Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период", - написал Гуайдо в Twitter.

Лидер оппозиции также отметил, что провел беседу с представителями венесуэльских ВС, которые решили перейти на его сторону. "Они повторяют, что сегодня в армии существует страх, нужда и неуважение. Это солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора", - добавил Гуайдо.

Согласно подсчетам колумбийского миграционного управления, в субботу более 60 человек из силовых структур Венесуэлы перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Ранее Гуайдо сообщил в Twitter, что любой военнослужащий Венесуэлы, который решит дезертировать, не будет считаться изменником родины или дезертиром.