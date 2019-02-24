В Молдавии начались выборы в парламент

КИШИНЕВ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Выборы в парламент Молдавии начались в воскресенье в республике. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) на территории республики открылись все 2018 избирательных участков, сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами будет проведен республиканский консультативный референдум. С гражданами будут советоваться по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касается возможности отзыва избирателями депутата.

В Центризбиркоме проинформировали, что для обеспечения общественного порядка в ходе выборов будут задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции. Еще свыше 3 тыс. наблюдателей будут следить за процессом голосования внутри участков. Среди них представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Для этих выборов порог явки избирателей был отменен. Партиям же для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после закрытия участков.