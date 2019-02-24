Император Японии отмечает 30 лет пребывания на престоле

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Действующий император Японии Акихито в воскресенье отмечает 30 лет пребывания на престоле. По случаю этой знаменательной даты в Национальном театре Японии в Токио прошла государственная торжественная церемония.

"Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату", - отметил во вступительном слове премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, все эти годы император Акихито выступал как символ сплоченности и единства японского народа. Премьер-министр особенно подчеркнул роль императора в поддержке пострадавших от стихийных бедствий жителей страны.

Император Акихито взошел на престол 7 января 1989 года после смерти своего отца Хирохито. 30-я годовщина смерти предыдущего монарха также отмечалась в Японии памятной церемонией, которая прошла в Мавзолее Мусасино в городе Хатиодзи (префектура Токио) в прошлом месяце.

В соответствии с собственным пожеланием император Акихито отречется от престола 30 апреля этого года. На этот счет был принят специальный закон разового действия, поскольку действующее законодательство требует от монарха выполнять свои обязанности пожизненно. Однако просьба Акихито в порядке исключения была выполнена, поскольку население Японии, по данным опросов общественного мнения, с большим пониманием отнеслось к его намерению "уйти в отставку" в связи с преклонным возрастом. Старший сын Акихито - 59-летний наследный принц Нарухито - станет новым императором Японии уже на следующий день.