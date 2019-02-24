СМИ: около 100 сотрудников службы безопасности КНДР прибыли спецрейсом в Ханой

ХАНОЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа из порядка 100 сотрудников службы безопасности КНДР прибыла в воскресенье в Ханой спецрейсом авиакомпании Air Koryo в преддверие предстоящего 27-28 февраля во вьетнамской столице второго саммита лидеров Соединенных Штатов и КНДР. Об этом сообщил местный информационный портал Soha.

По данным интернет-издания, самолет Ил-76 приземлился в ханойском международном аэропорту Нойбай около 9:20 (05:20 мск). На его борту находилась группа сотрудников службы безопасности, два внедорожника без регистрационных номеров и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита во Вьетнам руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Из аэропорта северокорейский персонал и автомобили направились в гостиницу Melia, которая по некоторым данным, может стать резиденцией Ким Чен Ына на время его пребывания в Ханое. Сам руководитель КНДР в настоящее время направляется в столицу Вьетнама на своем бронированном поезде через территорию Китая. С железнодорожного вокзала Пхеньяна поезд отправился во второй половине дня 23 февраля.

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет порядка 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного состава менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.