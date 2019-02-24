Спикер парламента Молдавии считает, что РФ повлияла на избирательную кампанию в Молдавии

"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.

Со своей стороны Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах и подчеркивала, что подтверждающих фактов не представлено.

В России работают более полумиллиона трудовых мигрантов из Молдавии, многие их которых не могли вернуться домой из-за нарушений миграционного режима. Договоренности об амнистии для них были достигнуты на прошедших в октябре прошлого года переговорах президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона. Главы государств также договорились тогда о снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин на молдавскую сельхозпродукцию.

Россия по просьбе Додона также помогла освободить 10 февраля из трехлетнего плена в Афганистане двух молдавских пилотов, которые работали в этой стране по контракту с США. Однако правительство Молдавии, которое контролируют демократы, заявило, что пилотов держат в Москве в заложниках, несмотря на то, что сами летчики публично поблагодарили за свое освобождение РФ, президента Молдавии, а на встрече с делегацией молдавского кабинета рассказали, что вернутся домой после завершения курса лечения, который они проходят в одной из клиник в Москве. Додон назвал действия правительства "антироссийской истерией" и сообщил, что пилоты могут вернуться домой в любой момент, когда сочтут это нужным.

Избирательные участки в республике открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Одновременно с выборами проводится республиканский консультативный референдум. Граждан спрашивают по поводу сокращения числа народных избранников до 61 и насчет возможности отзыва избирателями депутата.