В Москве голосование на выборах в парламент Молдавии проходит спокойно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент Молдавии, организованное в посольстве республики в Москве, проходит в спокойной обстановке, без происшествий. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС председатель расположенного в дипломатическом представительстве избирательного участка Кристина Кагалничан.

"Голосование проходит в нормальном режиме, по состоянию на 11:00 мск явка составила почти 10%", - сказала Кагалничан.

По ее словам, отзыв посла республики в Москве Андрея Негуцы "никак не повлиял на процесс подготовки". "Все идет по плану, без происшествий", - заверила она.

Избирательный участок в посольстве продолжит свою работу до 21:00 мск, но время работы может быть продлено, если к этому часу останутся бюллетени, а на улице еще будут избиратели. Ожидается, что участок посетят порядка 5 тысяч граждан Молдавии. Сейчас у здания посольства наблюдается небольшая очередь.

Накануне молдавский президент Игорь Додон заявил о возможности провокаций на избирательных участках, открывшихся в РФ. По его словам, с этим связан и отзыв посла республики.

К этим выборам в Москве и Санкт-Петербурге, где сконцентрировано больше всего молдавских мигрантов, открыто только по два избирательных участка, что жестко критиковала оппозиция. На парламентских выборах 2014 года в Москве образовались огромные очереди, и заканчивались бюллетени, которых завезли всего несколько тысяч. Возмущенные люди хотели штурмовать участок, что едва не привело к беспорядкам. Тогда организовывавшее выборы проевропейское правительство подвергли критике международные наблюдатели, а также МИД РФ.