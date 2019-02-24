В Еврокомиссии заявили, что Brexit без сделки не приведет к хаосу в ЕС

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза без сделки не приведет к неуправляемой ситуации ни в ЕС, ни во Франции. Уверенность в этом высказал в воскресенье в эфире радиостанции Europe1 еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

"Не надо представлять Brexit как полный крах и конец света. <..> Все было предусмотрено в ходе переговоров, которые длятся уже почти три года. Были разработаны десятки тысяч документов. Проблема теперь носит политический характер, так как необходимо, чтобы британский парламент вынес свое решение большинством голосов, но каким оно в конечном счете будет, никто сейчас не знает", - сказал еврокомиссар.

Он сообщил, что Евросоюз уже "многие месяцы" готовится к тому, что выход Великобритании из ЕС произойдет без соблюдения договоренностей. "Это будет то, что я называю "черным сценарием". И задача в данном случае для Европейской комиссии заключается в том, чтобы быть готовой к этому", - сказал Московиси.

Он напомнил в этой связи, что необходимо будет определить условия таможенного контроля товаров, введения ветеринарного и фитосанитарного контроля, обеспечить нормальную работу портов, в частности французского порта Кале. "Мы все это подготавливали в течение многих месяцев, в частности возглавляемая мною служба. Мы ведем кампанию по информированию мелких и средних предприятий, какие именно шаги им следует предпринять на случай жесткого Brexit", - сказал Московиси. Он сообщил, что сам в преддверии даты 29 марта, когда должен состояться выход Великобритании, посетит Кале, "чтобы проверить, какие меры там были приняты".

"Необходимо, чтобы Brexit произошел упорядочено. Должен признать в этой связи, что французская таможня просто прекрасно подготовилась к Brexit. Не забывайте, самое худшее, что может произойти, - это полная импровизация в случае выхода Великобритании без договора. Но я уверен, что никакой подобной импровизации не будет", - подчеркнул еврокомиссар.