Bild: почти 75% беженцев в ФРГ получают отсрочку по депортации

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти ФРГ не могут с первого раза выслать около 75% беженцев из числа тех, кто по закону подлежит депортации. Как пишет в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на статистику миграционного ведомства BAMF, в большинстве случаев иностранцам удается получить отсрочку на неопределенный срок.

По состоянию на конец 2018 года высылке подлежали почти 236 тыс. человек, однако 180,1 тыс. смогли получить отсрочку. 74 тыс. из них добились этого на основании утраты документов, подтверждающих их гражданство, а 70,5 тыс. - на основании "других причин".

При этом, как отмечает издание, "другие причины" чаще всего не представляют собой законных оснований для пребывания в ФРГ. "Выборочная проверка показала, что в 20% случаев отсрочка предоставлялась безосновательно", - приводит газета выдержки из документов BAMF.

Неидеальна и система, при которой беженцам позволяют остаться в стране по причине утери документов. На деле это означает, что немецкие власти не получают содействия со стороны государств, откуда приезжают соискатели. Кроме того, как раньше писали газеты, больше половины уже приезжают в ФРГ без документов.

В 2018 году убежище в Германии запросили в общей сложности около 166 тыс. мигрантов. В 2017 году число заявлений составило 198 тыс. Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в республику прибыли 890 тыс. соискателей.