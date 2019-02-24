Экзитполы: большинство жителей Окинавы проголосовали против сохранения базы США

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей самой южной японской префектуры Окинава проголосовали против действующего плана правительства, которое предусматривает сохранение базы ВВС США Футэмма в ее пределах. Об этом свидетельствуют данные экзитполов агентства Kyodo по итогам прошедшего в воскресенье на Окинаве референдума.

По данным Kyodo, большинство жителей Окинавы высказались против переноса авиабазы корпуса морской пехоты США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере Окинавы, поддержав тем самым своего губернатора Дэнни Тамаки, который выступает за вывод базы за пределы префектуры. Однако результат этого референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает правительство страны, поскольку голосование проводится в отдельно взятом регионе. По предварительным данным, явка на референдуме превысила 26%.

Также сообщается, что число окинавцев, проголосовавших против действующего плана по передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма, составило более 25% от участвовавших в референдуме. Согласно действующему законодательству, это означает, что власти Окинавы должны будут официально уведомить об итогах референдума правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, а также администрацию президента США Дональда Трампа.

Переговоры вокруг авиабазы Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из густонаселенного города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу на север Окинавы в район Хэноко и разместить частично на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор Окинавы Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага скончался, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.