Президент Молдавии опроверг заявления спикера парламента о вмешательстве России в выборы

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал не соответствующими действительности заявления спикера парламента и одного из лидеров правящей Демократической партии Молдовы Андриана Канду о вмешательстве России в проходящие в воскресенье в республике парламентские выборы.

"Россия не вмешивается в наши выборы, а заявления спикера кощунственны. Проводя антироссийскую политику, демократы не озаботились ни трудностями наших производителей, которые потеряли основной для них российский рынок, ни проблемами более чем полумиллиона наших трудовых мигрантов в России, деньги которых помогают удерживать на плаву молдавскую экономику, которую проевропейское правительство вогнало в кризис", - сказал Додон корреспонденту ТАСС после голосования на участке.

Он напомнил, что, когда один из работавших по контракту с США в Афганистане молдавских пилотов погиб, а другие попали в плен к талибам (деятельность движения "Талибан" в России запрещена - прим. ТАСС), "правительство заявило, что они вскоре будут освобождены с помощью американских и румынских партнеров". "Но более чем за три года так ничего не было сделано. Когда с помощью РФ их освободили, в Кишиневе не придумали ничего лучшего, чем обвинить Москву во вмешательстве в выборы. Порядочные люди так не поступают", - отметил Додон.

Канду на участке для голосования утверждал, что "Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии". В числе этих инструментов он назвал "амнистию мигрантов, снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию и ситуацию со спасенными из Афганистана пилотами".

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах и подчеркивала, что подтверждающих фактов вмешательства не представлено.