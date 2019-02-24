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МИД Швеции вызвал посла РФ в связи с инцидентом с российским Су-27 над Балтикой

Представитель ведомства Диана Кудхаиб заявила, что сближение самолетов двух стран произошло в международном пространстве, где шведский самолет "имел полное право" находиться
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© AP Photo

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Швеции вызван в МИД королевства в связи с инцидентом в воздушном пространстве над Балтийским морем, когда российский истребитель Су-27 якобы приблизился на расстояние 20 м к шведскому самолету радиотехнической разведки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье во внешнеполитическом ведомстве.

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"Российский посол вызван в министерство иностранных дел. В понедельник он будет принят главой отдела МИД по безопасности полетов в Европе", - рассказала представитель ведомства Диана Кудхаиб.

Как сообщили в пятницу ВС Швеции в пресс-релизе, "во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский Су-27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м".

"Инцидент произошел в международном пространстве. Шведский самолет имел полное право лететь в этом районе", - пояснила Кудхаиб. По ее словам, МИД Швеции "серьезно относится к инциденту".

В пятницу в Минобороны РФ сообщили журналистам, что российский истребитель Су-27 из дежурных сил по ПВО 19 февраля проконтролировал над нейтральными водами Балтийского моря полет самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции, приближавшегося к границам России. По данным ведомства, Су-27 находился на безопасном расстоянии.

Теги
ШвецияРоссия
Ситуация на Корейском полуострове
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