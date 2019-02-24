Сотни националистов проводят митинг в центре Киева за честные выборы президента Украины

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Представители и сторонники ряда украинских националистических и радикальных организаций собрались на центральной площади украинской столицы - майдане Незалежности - с требованием провести в стране честные выборы главы государства без подкупа избирателей со стороны украинских олигархов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Люди хотят мир по украинским правилам. Но это невозможно, потому что задолго до выборов олигархия фактически уже начинает манипулировать сознанием украинцев и уже начинает подкуп", - заявил в ходе мероприятия председатель националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

В митинге принимают участие несколько сотен человек. Они слушают выступления с трибуны своих лидеров. В руках участники держат флаги своих организаций, а также национальные и черно-красные. По словам лидеров националистов, этим митингом они "открывают масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов", а также обещают "жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов".

Как заявил Тягнибок, выборы президента Украины находятся под угрозой, "потому что наблюдаются массовые подкупы, влияние административного ресурса". По его словам, националисты имеют "достаточные ресурсы, чтобы бороться с подкупами", и их представители "разъедутся по регионам", чтобы противостоять попыткам фальсификации выборов.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. Ряд украинских националистических и радикальных организаций выдвинули для участия в них единого кандидата - Руслана Кошулинского.