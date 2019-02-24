Власти Приднестровья опровергают свою причастность к фальсификациям выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья не имеют отношения к возможным случаям фальсификации выборов в Молдавии, так как не участвуют в них. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя парламента непризнанной республики Галина Антюфеева. Так она прокомментировала жалобы в ЦИК молдавской оппозиции об организованном подвозе на участки в Молдавии приднестровских избирателей.

"У Приднестровья свой парламент, официально мы в выборах в соседней Молдавии не участвуем, избирательных участков на своей территории не открывали. Однако у нас проживают граждане, которые обзавелись молдавскими паспортами и имеют право выбирать парламент соседней страны. Мы с уважением отнеслись к просьбе молдавского руководства не мешать им принимать участие в голосовании. Что касается обвинений в фальсификациях со стороны некоторых молдавских партий, то власти Приднестровья к этому отношения не имеют", - сказала Антюфеева.

ЦИК Молдавии направил в воскресенье в полицию жалобу оппозиции, в которой говорится, что правящая Демократическая партия Молдовы организовала подвоз десятков тысяч избирателей из Приднестровья, которые голосуют за определенную плату. С такими обвинениями выступили Андрей Нэстасе и Майя Санду, возглавляющие партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, которые входят в проевропейский избирательный блок Acum ("Сейчас"). Представители этих партий разместили в социальных сетях видеоматериалы, из которых следует, что приднестровцев организованно подвозят на избирательные участки в Молдавии на специально выделенных автобусах. Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что также получил сигналы о таких нарушениях.

Граждане Приднестровья, почти половина населения которого - 220 тыс. человек - имеют молдавские паспорта, традиционно отказываются участвовать в молдавских выборах. Молдавия открывает для них специально отведенные участки в близлежащих населенных пунктах на правом берегу Днестра - в этом году их появилось 47. Также для жителей региона на нынешних выборах специально выделили два избирательных округа. По версии Кишинева, избранные на них депутаты будут представлять в парламенте интересы Приднестровья, в Тирасполе их полномочия не признают.