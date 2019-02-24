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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Полиция Молдавии проверяет обвинения в подкупе избирателей на выборах в парламент

Глава Национального комиссариата патрулирования Марин Максиан отметил, что сам факт организованной перевозки избирателей не является нарушением

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция Молдавии проверяет информацию о том, что на проходящих в республике парламентских выборах граждан организованно подвозят к избирательным участкам и платят деньги за голосование. Об этом на брифинге в воскресенье проинформировал глава Национального комиссариата патрулирования Марин Максиан.

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"Полиция отреагировала на все инциденты, информация проверяется, проводится сбор доказательств", - сказал Максиан. При этом он обратил внимание, что сам факт организованной перевозки избирателей не является нарушением.

С такими обвинениями выступили Андрей Нэстасе и Майя Санду, возглавляющие партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, которые входят в проевропейский избирательный блок Acum ("Сейчас"). Представители этих партий разместили в социальных сетях видеоматериалы, из которых следует, что жителей непризнанного Приднестровья организованно везут на избирательные участки в Молдавии на специально выделенных автобусах.

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МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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