Генсек ЛАГ заявил, что Европа поддерживает необходимость обуздать вмешательство Ирана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Европейские страны хорошо понимают необходимость усмирить интервенции Ирана во внутренние дела арабских стран. Об этом заявил в воскресенье телеканалу Al Arabiya генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на полях открывающегося вечером в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх первого совместного саммита регионального сообщества с Европейским союзом.

"На протяжении последнего года ряд представителей иранского руководства говорили, что они управляют принимаемыми арабами решениями через четыре арабские столицы, - отметил он. - Сейчас Иран пытается распространить свою гегемонию и влияние на Средиземноморье через Персидский залив, Ирак, Сирию и Ливан. Он продолжает продвигать свою позицию, однако ему надо поменять этот курс и его политику".

"Европейцы именно в данном плане противятся этому, - указал генсек. - Да, они привержены, с другой стороны, ядерной сделке, но это не означает, что они будут мириться с таким поведением Ирана в регионе и хорошо понимают необходимость обуздать его вмешательство".

Абу аль-Гейт также затронул и вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ, указав, что "в настоящее время никакого предметного разговора о том, чтобы правительство САР заняло место в ЛАГ, не ведется". Другому телеканалу - Sky News Arabia - он пояснил, что кто-то из стран - членов организации должен инициировать обсуждение этого вопроса.

Кроме того, этой же телестанции генсек рассказал, что уже достигнута договоренность о том, что арабо-европейский саммит будет проводится каждые три года. "Следующая встреча в верхах пройдет в 2022 году в Брюсселе, - указал он. - А министерские совещания будут созываться каждые два года".