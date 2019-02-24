Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

Его спросили, какова реакция Госдепартамента на готовность Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе развернуть российские вооружения в отношении США. "Это определенно является громкими словами [пустой угрозой] из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Он ведь говорил о решении США выйти из договора, распространяющегося на ракетные системы средней и меньшей дальности", - ответил Помпео.

Он в очередной раз озвучил позицию Вашингтона о том, что это Россия нарушала положения ДРСМД. "Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", - пояснил госсекретарь.

В среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

Российский лидер особо отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. По его словам, Соединенные Штаты "сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО", а затем "приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок MK-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности" "Томагавк". Президент подчеркнул, что, сделав все это, "США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД".