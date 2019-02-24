В Судане проходят акции протеста

ТАСС, 24 февраля. Новые акции протеста проходят в воскресенье в Судане, несмотря на введение режима чрезвычайного положения и объявленные президентом Омаром аль-Баширом меры. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Тысячи человек присоединились к демонстрациям в Хартуме и городе-спутнике Омдурмане к западу от столицы Хартум. Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и перекрывает дороги, пытаясь препятствовать маршу людей. Главный лозунг демонстрантов, откликнувшихся на призыв оппозиционных сил и профсоюзов, - отставка главы государства.

В пятницу, 22 февраля, аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса, который переживает в настоящее время Судан. В субботу глава республики назначил бывшего губернатора провинции Эль-Гезира Мухаммеда Тахера Ииля премьером, а до этого он поставил министра обороны генерал-полковника Авада ибн Ауфа на пост первого вице-президента, сохранив при этом за ним кресло руководителя оборонного ведомства в новом кабинете министров. В воскресенье было объявлено о ряде новых назначений в правительство и на местах.

Кроме того, проводятся перестановки в рядах региональных подразделений правящей партии "Национальный конгресс". Объявлено о смещении руководителей партий на местах. По этой причине запланированный на апрель всеобщий съезд откладывается на неопределенное время. Сам президент, как заявил ранее директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех, сложил с себя полномочия руководителя партии, но сохранил пост главы Судана вплоть до следующих выборов в стране, которые по плану должны пройти в 2020 году.

Между тем профсоюзы сразу отвергли решения президента, как и призыв аль-Башира к диалогу с оппозицией, назвав все эти меры ограниченными и неполными, потребовали передачи власти переходному гражданскому правительству и заявили о решимости продолжать акции неповиновения вплоть до реализации своих задач. Как отмечается в обнародованном в пятницу заявлении "объединенных профсоюзов", "режим должен быть смещен, а его репрессивные институты - демонтированы".

Массовые волнения не стихают в Судане с декабря. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы правящей партии и требовали отставки президента и кабинета министров. За это время в результате столкновений манифестантов с полицией погибли 30 человек, в том числе двое полицейских.